Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη έχει διακοπεί από τις 11:20, λόγω πτώσης δέντρου επί της γραμμής, η οποία προκάλεσε και διακοπή στην ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.
Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1733 (Θεσσαλονίκη - Έδεσσα) παραμένει στον Σταθμό Θεσσαλονίκης με 50 επιβάτες, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1594 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) με 128 επιβάτες, παραμένει στον Σταθμό Σίνδου.
Επιπλέον, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 3633 (Σέρρες – Θεσσαλονίκη) με 32 επιβάτες, παραμένει στον Σταθμό Φιλαδέλφεια, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.
Οι επιβάτες των αμαξοστοιχιών που εκτελούν τα δρομολόγια 1594 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη), 1597 (Θεσσαλονίκη - Λάρισα) και 3633 (Σέρρες – Θεσσαλονίκη), θα εξυπηρετηθούν από λεωφορεία της Hellenic Train, προκειμένου να προωθηθούν στον τελικό τους προορισμό.
Σύμφωνα με τη Hellenic Train, η εταιρεία συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
