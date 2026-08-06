Στη Βρετανία βρίσκονται στελέχη του ελληνικού FBI προκειμένου να συνοδεύσουν στην Ελλάδα την 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη φονική εμπρηστική επίθεση στη Marfin το 2010.

Η έκδοση της 46χρονης πραγματοποιείται μετά την αποδοχή του σχετικού αιτήματος των ελληνικών Αρχών. Η κατηγορούμενη δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της απόφασης, με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος για τη μεταφορά της στην Ελλάδα.

Η 46χρονη αναμένεται σήμερα, Πέμπτη στη χώρα και θα οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή, από τον οποίο εκτιμάται ότι θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση, καθώς μετά τις απολογίες τους στις ανακριτικές αρχές κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Οι έρευνες για εμπρησμό της τράπεζας στην οδό Σταδίου 23, στις 5 Μαΐου 2010, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις εργαζόμενοι, είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.