Σοκ προκαλεί νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες του apohxos.gr στις 16 Ιουλίου, στις 11 το βράδυ, στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Παπανδρέου στην Πάτρα.Συγκεκριμένα ένας άνδρας 46 ετών φέρεται να τράβηξε από το χέρι και να έσπρωξε τη σύζυγό του, ηλικίας 49 ετών. Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει, όμως στραβοπάτησε με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να χτυπήσει.

Ο 46χρονος την πλησίασε ξανά, την άρπαξε βίαια από τα μαλλιά και τα χέρια, ενώ την απείλησε φραστικά. Τρεις ώρες αργότερα, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Ο άντρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας

Την τελευταία περίοδο στην Πάτρα παρατηρείται νέα ανησυχητική έξαρση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του apohxos, καταγράφονται τουλάχιστον 2–4 περιστατικά την ημέρα.

Η συνεχής αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας στην Πάτρα προκαλεί έντονο προβληματισμό στην κοινωνία και τις αρχές. Πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται μια σιωπηλή κραυγή βοήθειας και μια γυναίκα – ή και παιδί – που ζει τον τρόμο καθημερινά. Η βία πίσω από κλειστές πόρτες δεν είναι «οικογενειακή υπόθεση», αλλά κοινωνική πληγή που απαιτεί άμεση παρέμβαση, ευαισθητοποίηση και προστασία πριν να είναι αργά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.