Εκτροπή νταλίκας σημειώθηκε το πρωί στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Δρεπάνου, μεταξύ των κόμβων Κοίλων και Πολυμύλου, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, ο αλλοδαπός οδηγός, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί και να κλείσει και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Ωστόσο, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέχρι στιγμής μέσω της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), ενώ όταν προσεγγίσει το όχημα που θα επιχειρήσει να ανασύρει την νταλίκα που ανετράπη, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί.

Ο οδηγός φέρεται να είναι ελαφρά τραυματισμένος και για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.