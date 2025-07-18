Εκτροπή νταλίκας σημειώθηκε το πρωί στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Δρεπάνου, μεταξύ των κόμβων Κοίλων και Πολυμύλου, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, ο αλλοδαπός οδηγός, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί και να κλείσει και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.
Ωστόσο, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέχρι στιγμής μέσω της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), ενώ όταν προσεγγίσει το όχημα που θα επιχειρήσει να ανασύρει την νταλίκα που ανετράπη, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί.
Ο οδηγός φέρεται να είναι ελαφρά τραυματισμένος και για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
