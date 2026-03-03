Σε γυναίκα από την Τουρκία ανήκει το αυτοκίνητο που «γάζωσαν» στη Νέα Μάκρη

Σε γυναίκα υπήκοο από την Τουρκία ανήκει το όχημα εναντίον του οποίου άγνωστοι δράστες πυροβόλησαν λίγο μετά τις 16:00 σήμερα στη λεωφόρο Μαραθώνος στη Νέα Μάκρη, κοντά στη συμβολή με την οδό Πλαταιών.

Ωστόσο, υπό διερεύνηση είναι αν το οδηγούσε αυτή ή κάποιος άλλος.

Από τον έλεγχο των αστυνομικών δε βρέθηκε αίμα στο εσωτερικό του οχήματος, οπότε δεν τραυματίστηκε κάποιος.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες οι δράστες ήταν τρεις πεζοί και πυροβόλησαν τουλάχιστον επτά φορές κατά του οχήματος.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο περισυνέλεξαν επτά κάλυκες και ένα φυσίγγιο των εννέα χιλιοστών, αλλά το αυτοκίνητο που είχε γίνει στόχος είχε γίνει καπνός.

Απαντήσεις στη μυστήρια αυτή υπόθεση θα δώσει το βιντεοληπτικό υλικό που συλλέγουν οι άντρες της ασφάλειας.

Πληρώματα της ΔΙΑΣ μετέβησαν στον Διόνυσο μετά από μαρτυρία πως εντοπίστηκε όχημα με οπές από όπλο, εντοπίζοντας το όχημα, λίγο μετά τις 18:00 αφημένο σε ένα απόμερο αδιέξοδο της περιοχής.

​Οι αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή το ενδεχόμενο εμπλοκής Τούρκων υπηκόων στην υπόθεση, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από τους πυροβολισμούς είχε προηγηθεί έντονος καβγάς μεταξύ τεσσάρων ατόμων που μόλις είχαν βγει από κατάστημα της περιοχής.



Πηγή: skai.gr

