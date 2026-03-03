Τα μηνύματα SMS περί δήθεν «χορήγησης φύλλων πορείας» είναι παντελώς αβάσιμα και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα αναφέρουν πηγές του Στρατού Ξηράς.

Οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές διεξάγουν έρευνα σχετικά με την προέλευσή τους και τη διακίνησή τους, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Τις προηγούμενες ώρες είχε διαδωθεί αυτή η είδηση και αν βρεθεί εκείνος που την διέδωσε, αναμένεται να αντιμετωπίσει νομικές συνέπειες.

Πηγή: skai.gr

