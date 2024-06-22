Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του Κοινωνικού Τουρισμού 2024. Τα προσωρινά αποτελέσματα του Κοινωνικού Τουρισμού 2024 ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ.

Τα πρώτα αποτελέσματα μπορείτε να δείτε ΕΔΩ, ενώ σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση αποσαφηνίζεται:

«Οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων αφορούν σε 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού. Επισημαίνεται ότι φέτος υποβλήθηκαν 536.000 αιτήσεις για 930.000 επιταγές, σημειώνοντας για μία ακόμη φορά ρεκόρ εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων από σήμερα Σάββατο 22 Ιουνίου στις 08:00 έως τη Δευτέρα 24 Ιουνίου στις 18:00 αποκλειστικά μέσω gov.gr στη διεύθυνση ΕΔΩ.

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης και σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών.

Η επισύναψη δικαιολογητικών απαιτείται σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν αφορά σε αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα στοιχεία, όπως αυτά της φορολογικής δήλωσης.

Ο τρόπος που αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση, την οποία πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή επισύναψη των δικαιολογητικών. Δείτε ΕΔΩ

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.