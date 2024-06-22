Ζέφη Δημαδάμα: Η βία κατά των γυναικών μας αφορά όλους

Η βία κατά των γυναικών μας αφορά όλους και παίρνουμε μέτρα για να την εξαλείψουμε τονίζει σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ- ΜΠΕ η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ζέφη Δημαδάμα.

Όπως αναφέρει στο πρώτο τρίμηνο λειτουργίας της η γραμμή SOS 15900 δέχτηκε 2.010 κλήσεις εκ των οποίων πάνω από το 70% είναι από γυναίκες θύματα κακοποίησης.

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρει επίσης ότι οι γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας που εγγράφηκαν στην εφαρμογή στο διάστημα 23/03/2023 έως 31/05/2024 ήταν 2.124 και 349 γυναίκες «πάτησαν» το Panic Button στέλνοντας μήνυμα για άμεση βοήθεια στην ΕΛΑΣ και δεν υπήρξε ευτυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις τραγική κατάληξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

