Ζέφη Δημαδάμα: Η βία κατά των γυναικών μας αφορά όλους

Η βία κατά των γυναικών μας αφορά όλους και παίρνουμε μέτρα για να την εξαλείψουμε τονίζει σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ- ΜΠΕ η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ζέφη Δημαδάμα.
Όπως αναφέρει στο πρώτο τρίμηνο λειτουργίας της η γραμμή SOS 15900 δέχτηκε 2.010 κλήσεις εκ των οποίων πάνω από το 70% είναι από γυναίκες θύματα κακοποίησης.
Η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρει επίσης ότι οι γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας που εγγράφηκαν στην εφαρμογή στο διάστημα 23/03/2023 έως 31/05/2024 ήταν 2.124 και 349 γυναίκες «πάτησαν» το Panic Button στέλνοντας μήνυμα για άμεση βοήθεια στην ΕΛΑΣ και δεν υπήρξε ευτυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις τραγική κατάληξη.
