Σε εξέλιξη 2 επιχειρήσεις μεταφοράς μεταναστών που εντοπίστηκαν ανοιχτά της Κρήτης

Σε εξέλιξη είναι από το Λιμενικό δύο επιχειρήσεις μεταφοράς αλλοδαπών που εντοπίστηκαν τις τελευταίες ώρες ανοικτά της Κρήτης.

Πρόκειται για 85 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο και οι οποίοι εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια, νότια της Γαύδου. Μεταφέρονται στο Λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι δυτικοί 3 μποφόρ.

Άλλοι 40 αλλοδαποί, εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 6 ναυτικά μίλια ανατολικά των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο ομώνυμο λιμάνι. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί 2 μποφόρ.



Πηγή: skai.gr

