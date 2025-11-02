Λογαριασμός
Επίθεση με βόμβες μολότοφ σε αστυνομικούς στα Εξάρχεια-Έγιναν δύο συλλήψεις

Από την επίθεση δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ούτε υλικές φθορές ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 9 προσαγωγές εκ των οποίων οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις

Μολότοφ

Επίθεση με μολότοφ δέχθηκαν αστυνομικοί τα ξημερώματα στην περιοχή των Εξαρχείων.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, περίπου στη μία τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Κωλέττη μια ομάδα 20 ατόμων εκτόξευσε 15 μολότοφ στη διμοιρία των ΜΑΤ, που βρισκόταν στο σημείο.

Από την επίθεση δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ούτε υλικές φθορές ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 9 προσαγωγές εκ των οποίων οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ένας 29χρονος και ένας 22χρονος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

