Σαντορίνη: Τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό από τον δάσκαλο ιππασίας της

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός
Θύμα βιασμού κατήγγειλε πως έπεσε 25χρονη υπήκοος Γαλλίας στη Θήρα από άτομο Πακιστανικής καταγωγής, που γνώρισε και ήταν εκπαιδευτής κατά τη διενέργεια μαθήματος ιππασίας.
Όπως κατήγγειλε η νεαρή κοπέλα μετά τη γνωριμία τους, ο 36χρονος Πακιστανός της πρότεινε να βγουν ραντεβού όπως και έγινε.
Φεύγοντας από εστιατόριο στην περιοχή της Περίσσας Θήρας, σε ένα στενό και μη φωτιζόμενο δρόμο, ο δράστης σταμάτησε, έριξε την 25χρονη με δύναμη στο έδαφος και την εξανάγκασε σε στοματικό έρωτα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.