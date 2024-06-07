Σαντορίνη: Τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό από τον δάσκαλο ιππασίας της

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Θύμα βιασμού κατήγγειλε πως έπεσε 25χρονη υπήκοος Γαλλίας στη Θήρα από άτομο Πακιστανικής καταγωγής, που γνώρισε και ήταν εκπαιδευτής κατά τη διενέργεια μαθήματος ιππασίας.

Όπως κατήγγειλε η νεαρή κοπέλα μετά τη γνωριμία τους, ο 36χρονος Πακιστανός της πρότεινε να βγουν ραντεβού όπως και έγινε.

Φεύγοντας από εστιατόριο στην περιοχή της Περίσσας Θήρας, σε ένα στενό και μη φωτιζόμενο δρόμο, ο δράστης σταμάτησε, έριξε την 25χρονη με δύναμη στο έδαφος και την εξανάγκασε σε στοματικό έρωτα.

Πηγή: skai.gr

