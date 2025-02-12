Το τροχαίο δυστύχημα έγινε νωρίτερα, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε στα τσιμεντένια στηθαία του δρόμου, φέρνοντας τούμπες.

Το αποτέλεσμα του τροχαίου δυστυχήματος στο Μεσολόγγι, ήταν να χάσει τη ζωή του ένας 27χρονος σύμφωνα με το nafpaktianews, ενώ ένας 26χρονος έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τους δύο άντρες στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, ο ένας από τους δύο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

