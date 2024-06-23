Μήνυμα Κικίλια για τη φωτιά στην Κερατέα - Συγχαρητήρια σε όλους τους πυροσβέστες

Συγχαρητήρια σε όλους τους πυροσβέστες για τη μάχη που έδωσαν στις φωτιές στην Αττική και σε όλη τη χώρα έδωσε με ανάρτησή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας.

Μάλιστα ο υπουργός σημείωσε ότι οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και χωρίς να έχουν την πολύτιμη συνδρομή των εναέριων μέσων, κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά που ξέσπασε τη νύχτα στην Κερατέα μέσα σε μόλις 1 ώρα.



Όπως τόνισε ο υπουργός «οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας αντιμετώπισαν σήμερα (Σάββατο) άμεσα 3 ακόμη επικίνδυνες πυρκαγιές στην Αττική, ενώ κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να προστατέψουν σπίτια, ανθρώπινες ζωές και δάση σε Εύβοια, Άνδρο, Πελοπόννησο και Έβρο. Συγχαρητήρια σε όλους».

