Επεισόδια στην Αχαρνών με 40 προσαγωγές

Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (19/07) στη συμβολή των οδών Δεριγνύ και Αχαρνών, στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ αλληλέγγυων στις καταλήψεις και αστυνομικών.

Περίπου 300 άτομα επιτέθηκαν σε αστυνομικές δυνάμεις και εκείνοι τους απώθησαν, ενώ ακολούθησαν 40 προσαγωγές στη ΓΑΔΑ.

Απέναντι από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση συγκεντρώθηκαν αργότερα περίπου 200 άτομα προς υποστήριξη των προσαχθέντων.

Πηγή: skai.gr

