Σάμος: Mια σύλληψη για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση

Στη σύλληψη ενός άνδρα, περίπου 40 ετών, προχώρησαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές για δύο πυρκαγιές σε χορτολιβαδική έκταση στη Σάμο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Πυροσβεστική, συνελήφθη, σήμερα μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης από τον ανακριτή Σάμου, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Σάμου, ημεδαπός, ως υπαίτιος πρόκλησης δύο πυρκαγιών σε χορτολιβαδική έκταση, από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση (στις 22 Αυγούστου και στις 20 Σεπτεμβρίου 2024), στη θέση «Πόρος - Λιβάδια», του δήμου Ανατολικής Σάμου, στη νήσο Σάμο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον ανακριτή Σάμου προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του και έλαβε προθεσμία για τις 26 Σεπτεμβρίου 2024.

Πηγή: skai.gr

