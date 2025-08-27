Φωτιά σε διπλοκατοικία επί της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη, στο Κερατσίνι, ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ωστόσο οι δυνάμεις σύντομα ενισχύθηκαν.
Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο ύστερα από μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν οι πυροσβέστες, καθώς οι φλόγες είχαν επεκταθεί και στην ταράτσα. Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές.
Η έρευνα εντός του χώρου συνεχίζεται.
