Φωτιά σε κατοικία στο Κερατσίνι, εκτεταμένες καταστροφές

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν άτομα εντός του διαμερίσματος - Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα

UPDATE: 21:48
Φωτιά στο Κερατσίνι

Φωτιά σε διπλοκατοικία επί της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη, στο Κερατσίνι, ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ωστόσο οι δυνάμεις σύντομα ενισχύθηκαν.

Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο ύστερα από μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν οι πυροσβέστες, καθώς οι φλόγες είχαν επεκταθεί και στην ταράτσα. Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές.

Η έρευνα εντός του χώρου συνεχίζεται.

