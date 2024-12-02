Της Ελένης Γαλάρη

Οι εντολείς μου τήρησαν το δικαίωμα της σιωπής και δεν απολογήθηκαν στην ουσία εκρίθησαν φυσικά προσωρινά κρατούμενοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και Εισαγγελέως, εξέλιξη η οποία από δικονομική άποψη ήταν απολύτως προβλέψιμη.

Δήλωσαν την αθωότητά τους και επιφυλάχτηκαν να δώσουν τις απαραίτητες εξηγήσεις στις ανακριτικές αρχές όταν ολοκληρωθεί η εισφορά από τις αστυνομικές αρχές όλου του υλικού σε περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον έγγραφα στη δικογραφία.

Αμφισβήτησαν συμπεράσματα εκθέσεων που υπάρχουν στη δικογραφία και έτσι υποβάλαμε αίτημα διορισμού πραγματογνώμονα για το θέμα του γενετικού υλικού που βρέθηκε που αφορά τον πρώτο εκ των εντολέων μου τον πατέρα των 56 ετών.

Επίσης, υποβάλαμε όσον αφορά τον πατέρα, αίτημα για ηλεκτρονική επιτήρηση το οποίο δεν έγινε δεκτό αλλά θέλω να πω ότι αντιμετωπίζει σοβαρότατο θέμα υγείας. Έχει υποβληθεί σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς τον Απρίλιο και ήδη τώρα έχει φραγμένες κατά 90% δύο αρτηρίες στην καρδιά του. Επισήμανα και στον κύριο ανακριτή και τον κύριο εισαγγελέα το γεγονός αυτό. Στο στάδιο αυτό κρίθηκε ότι αυτό το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα στη φυλακή αλλά όφειλα να προειδοποιήσω σε περίπτωση που υπάρχει κάποια δυσάρεστη εξέλιξη στην υγεία του θεωρώ ότι είτε σε αυτό το στάδιο είτε σε επόμενα το βραχιολάκι αρκεί για να διασφαλίσει την παρουσία του και στην ανάκριση και στο δικαστήριο εφόσον παραπεμφθεί.

Βρέθηκαν 46.000 τις οποίες τις δικαιολογούν απολύτως σειρά εγγράφων τα οποία προσκομίσαμε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.