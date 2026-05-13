Η Ryanair κατά της Fraport Greece για τις αυξήσεις τελών στα αεροδρόμια

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία, Ryanair, εξέδωσε ανακοίνωση και κατηγορεί ανοιχτά τη Fraport Greece για μονοπωλιακή τακτική και υπερβολικές χρεώσεις και ζητά παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης για ενίσχυση του ανταγωνισμού στην ελληνική αεροπορική αγορά.

«Η ανακοίνωση που εξέδωσε στις 8 Μαΐου το μονοπώλιο της Fraport Greece καταδεικνύει πόσο εκτός πραγματικότητας βρίσκεται ο γερμανικών συμφερόντων διαχειριστής των αεροδρομίων. Η απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση των τριών αεροσκαφών της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 οφείλεται αποκλειστικά στην απόφαση της Fraport να αυξήσει τα αεροδρομιακά τέλη κατά ένα υπερβολικό +66% μετά την πανδημία.

Πιο πρόσφατα, αντί να μετακυλήσει σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες και στους επιβάτες τη συνετή απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να μειώσει κατά -75% το Τέλος Ανάπτυξης Αεροδρομίων, με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και του τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην Ελλάδα, το μονοπώλιο της Fraport κράτησε τη μείωση αυτή για να ενισχύσει περαιτέρω τα κέρδη των Γερμανών μετόχων του.

Το μονοπώλιο της Fraport Greece έχει καταστήσει την ελληνική αεροπορία απελπιστικά μη ανταγωνιστική σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Αλβανία, η περιφερειακή Ιταλία, η Σλοβακία και η Σουηδία, οι οποίες μειώνουν ενεργά τα αεροδρομιακά τέλη και καταργούν φόρους για να στηρίξουν την επιβατική κίνηση, τον τουρισμό και την ανάπτυξη της απασχόλησης.

Η Ryanair επιθυμεί να αναπτυχθεί στην Ελλάδα - όπως κάνει και σε άλλες πιο ανταγωνιστικές χώρες της Ευρώπης - αλλά αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εφόσον η Fraport Greece παγώσει τις αυξήσεις στα αεροδρομιακά τέλη και μετακυλήσει τη μείωση κατά -75% του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες, ώστε να ενισχυθούν οι επενδύσεις και η αύξηση της χωρητικότητας, αντί να αυξάνονται τα κέρδη των Γερμανών μετόχων της.

Η Ryanair καλεί την ελληνική κυβέρνηση να διασπάσει το μονοπώλιο της Fraport Greece, ώστε να εισέλθει ο απαραίτητος ανταγωνισμός στην ελληνική αεροπορική αγορά.»

Πηγή: skai.gr

