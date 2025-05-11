Κλήση στο 112 για άμεση βοήθεια σε δύο τουρίστες που είχαν πάει για πεζοπορία στη Φιλέρημο έλαβε στις 2 μετά το μεσημέρι της Κυριακής το κέντρο επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου και το ΕΚΑΒ καθώς ο ένας από τους δύο ήταν και τραυματισμένος.

Στο σημείο έφθασαν μέσα σε λίγα λεπτά τρία πυροσβεστικά οχήματα με 8 στελέχη της ΠΥ Ρόδου, οι οποίοι εντόπισαν το ζευγάρι των τουριστών και κατάφεραν τους μετακινήσουν με ασφάλεια, αρχικά κοντά στο δρόμο που οδηγεί στη Φιλέρημο και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο της Ρόδου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Πηγή: rodiaki.gr

