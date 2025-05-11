Τραγωδία στη Ρόδο: 28χρονος εργάτης καταπλακώθηκε από χώματα

Νέα τραγωδία σημάδεψε σήμερα το νησί της Ρόδου, καθώς έχασε τη ζωή του, ένας 28χρονος εργάτης σε έργο που εκτελούνταν στην περιοχή της Καλάθου.

Από τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, πρόκειται για άνδρα 28 ετών, ο οποίος εργάζονταν σε αρδευτικό έργο που εκτελούσε εργολάβος για λογαριασμό της Περιφέρειας στην περιοχή της Καλάθου.

Ο νεαρός άνδρας, καταπλακώθηκε από χώματα ενώ εργάζονταν σε χαντάκι και ανασύρθηκε νεκρός παρά τις προσπάθεις των διασωστών της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ που έγιναν.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θλιβερού περιστατικού που βύθισε εξαιτίας λαθών και παραλείψεων θα διενεργήσουν αρμόδιοι αξιωματικοί της Αστυνομίας, ενώ αντίστοιχα θα ενημερωθεί και η εσαγγελική αρχή Ρόδου.

Πηγή: rodiaki.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.