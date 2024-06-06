Στην εφαρμογή αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια λόγω της διεξαγωγής των ευρωεκλογών στις 9ης Ιουνίου προχωράει από αύριο Παρασκευή η ΕΛΑΣ, με σκοπό τη διαμόρφωση συνθηκών ομαλής και ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας και διευκόλυνσης των πολιτών στις μετακινήσεις τους, καθώς επίσης και στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Τα μέτρα αναπτύσσονται σταδιακά από την Παρασκευή έως και τη Δευτέρα 10 Ιουνίου και θα κλιμακωθούν - κορυφωθούν τις ώρες - ημέρες μαζικής εξόδου-εισόδου των οχημάτων, από και προς τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με μέριμνα της Διεύθυνσης Τροχαίας Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και περιλαμβάνει τις βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη των μέτρων σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, καθώς και τις επιμέρους παρεμβάσεις, με βάση τα τοπικά προβλήματα και τις ιδιαίτερες κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν, ανά ευρύτερη περιοχή ή περιφέρεια.

Ο σχεδιασμός των μέτρων περιλαμβάνει:

αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων,

αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.),

αυξημένη αστυνομική παρουσία και ενισχυμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Η Ελληνική Αστυνομία, υπενθυμίζει και πάλι σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι «η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας».

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΛΑΣ συνιστά στους πολίτες:

Πριν ταξιδέψουν να κάνουν τεχνικό έλεγχο στο όχημά τους και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες.

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να τηρούν τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Να σέβονται τις οδικές σημάνσεις και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων.

Να μην χρησιμοποιούν κατά την οδήγηση κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που αποσπούν την προσοχή τους.

Να μην καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά, εφόσον πρόκειται να οδηγήσουν.

Να προστατεύουν τα παιδιά που επιβαίνουν στο όχημα, κάνοντας χρήση των παιδικών καθισμάτων.

Να «φορούν» απαραίτητα τις ζώνες ασφαλείας, όπως και τα κράνη στις μοτοσικλέτες.

Να μην υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες και τις τεχνικές δυνατότητες των οχημάτων τους.

Να σέβονται και να προστατεύουν τους συνεπιβάτες και τους συνανθρώπους τους που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο, οδηγώντας το όχημά τους με υπευθυνότητα και περίσκεψη.

