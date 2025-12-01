«Αυτή η πόλη δεν χωράει άλλους ανθρώπους», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

«Μετράμε με drone πόσα φορτηγά κυκλοφορούν και τι χώρο πιάνουν στον Κηφισό μεταξύ 7 και 10 το πρωί, για να δούμε πόσο επιβαρύνουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα», είπε.

Τα πλεονεκτήματα από ενδεχόμενη εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου θα είναι η αποσυμφόρηση στον Κηφισό και την Αττική Οδό από τις 7-10 το πρωί.

Τα μειονεκτήματα αφορούν ενδεχόμενο κυκλοφοριακό έμφραγμα πριν και μετά από αυτό το τρίωρο της απαγόρευσης, επεσήμανε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Επιπλέον, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι στο πλαίσιο του κυκλοφοριακού προβλήματος, «βελτιώνουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς με περισσότερους συρμούς του μετρό και την πλήρη ανακαίνιση συρμών του ηλεκτρικού».