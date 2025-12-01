Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Kυρανάκης: Eξετάζεται η απαγόρευση βαρέων οχημάτων στον Κηφισό από τις 7 μέχρι τις 10 το πρωί

«Μετράμε με drone πόσα φορτηγά κυκλοφορούν και τι χώρο πιάνουν στον Κηφισό μεταξύ 7 και 10 το πρωί, για να δούμε πόσο επιβαρύνουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα»

Κυρανάκης

Στο τραπέζι έχει πέσει το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό από τις 7 μέχρι τις 10 το πρωί, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Ο κ. Κυρανάκης μιλώντας στο ACTION 24,  ανέφερε ότι εξετάζεται η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης.

«Αυτή η πόλη δεν χωράει άλλους ανθρώπους», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

«Μετράμε με drone πόσα φορτηγά κυκλοφορούν και τι χώρο πιάνουν στον Κηφισό μεταξύ 7 και 10 το πρωί, για να δούμε πόσο επιβαρύνουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα», είπε.

Τα πλεονεκτήματα από ενδεχόμενη εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου θα είναι η αποσυμφόρηση στον Κηφισό και την Αττική Οδό από τις 7-10 το πρωί.

Τα μειονεκτήματα αφορούν ενδεχόμενο κυκλοφοριακό έμφραγμα πριν και μετά από αυτό το τρίωρο της απαγόρευσης, επεσήμανε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Επιπλέον, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι στο πλαίσιο του κυκλοφοριακού προβλήματος, «βελτιώνουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς με περισσότερους συρμούς του μετρό και την πλήρη ανακαίνιση συρμών του ηλεκτρικού».

δδδδδ 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κωνσταντίνος Κυρανάκης κυκλοφοριακό Κηφισός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark