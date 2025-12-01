Στο τραπέζι έχει πέσει το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό από τις 7 μέχρι τις 10 το πρωί, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
Ο κ. Κυρανάκης μιλώντας στο ACTION 24, ανέφερε ότι εξετάζεται η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης.
«Αυτή η πόλη δεν χωράει άλλους ανθρώπους», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.
«Μετράμε με drone πόσα φορτηγά κυκλοφορούν και τι χώρο πιάνουν στον Κηφισό μεταξύ 7 και 10 το πρωί, για να δούμε πόσο επιβαρύνουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα», είπε.
Τα πλεονεκτήματα από ενδεχόμενη εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου θα είναι η αποσυμφόρηση στον Κηφισό και την Αττική Οδό από τις 7-10 το πρωί.
Τα μειονεκτήματα αφορούν ενδεχόμενο κυκλοφοριακό έμφραγμα πριν και μετά από αυτό το τρίωρο της απαγόρευσης, επεσήμανε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
Επιπλέον, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι στο πλαίσιο του κυκλοφοριακού προβλήματος, «βελτιώνουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς με περισσότερους συρμούς του μετρό και την πλήρη ανακαίνιση συρμών του ηλεκτρικού».
Πηγή: skai.gr
