Ρόδος: Οι αγρότες έκλεισαν με τρακτέρ το κέντρο της πόλης - Δείτε βίντεο

Με συμβολικό κλείσιμο του κέντρου της Ρόδου, αντιδρούν αυτή την ώρα οι αγρότες, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους περιμετρικά , από το Μαντράκι μέχρι και τα δικαστήρια.

Οι αγρότες, ζητούν να προσέλθουν για να κουβεντιάσουν μαζί τους οι βουλευτές Δωδεκανήσου, έτσι ώστε να τους ενημερώσουν για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους.

Μιλώντας στη «Ρ» πριν από λίγο εκπρόσωποι των αγροτών της Ρόδου, υποστήριξαν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια είναι τεράστια, με αποτέλεσμα ολοένα και περισσότερο νέοι αλλά και παλιοί αγρότες να εγκαταλείπουν το επάγγελμα και τα χωριά και οι κάμποι μας να ερημώνουν.

«Ειδικά στις νησιωτικές περιοχές, οι αγρότες πρέπει να στηριχθούν και να ενισχυθούν ουσιαστικά από το κράτος» σημειώνουν οι ίδιοι, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι υποσχέσεις και τα λόγια τελείωσαν και ότι ήρθε η ώρα να δουν αποτελέσματα.

Πηγή: rodiaki.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.