Νεκρός εντοπίστηκε ο 81χρονος ψαράς που αγνοείτο από χθες (14 Μαρτίου) στη θαλάσσια περιοχή Καλάθου στη Ρόδο.
Ο ηλικιωμένος βρέθηκε σε κόλπο μεταξύ των Βληχών και της Λίνδου.
Σημειώνεται ότι ο 81χρονος είχε πάει για ψάρεμα με φίλο του στην παραλία της Καλάθου, όταν - σύμφωνα με μαρτυρίες - παρασύρθηκε από κύμα τη στιγμή που προσπαθούσε να ρίξει το παραγάδι του.
Στις έρευνες για τον εντοπισμό του μετείχαν εκτός των λιμενικών αρχών, ένα ελικόπτερο και εθελοντικές ομάδες.
