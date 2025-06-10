Ρέθυμνο: Εγκαίνια του ανακαινισμένου Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σπηλίου Αγ. Βασιλείου

Τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σπηλίου Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο, πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη και του υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Γεώργιου Μάρκου Λάκη, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης.

Το κλιμάκιο εδρεύει στον οικισμό Δαριβιανά, σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Αγίου Βασιλείου ο οποίος εκτέλεσε τις εργασίες πλήρους αναβάθμισης, με κτιριακές παρεμβάσεις και επεκτάσεις, αλλά και με νέο εξοπλισμό, κατόπιν χρηματοδότησης από το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, συνολικού ύψους 240.000 ευρώ.

Ο υπουργός Γ. Κεφαλογιάννης επισήμανε ότι ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου διεκδίκησε από την πρώτη στιγμή την ανάπτυξη των πυροσβεστικών υπηρεσιών της πολύπαθης περιοχής ευθύνης του, τονίζοντας ότι πρόκειται για «μια ουσιαστική αναβάθμιση που η περιοχή χρειάζεται και αξίζει. Με τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν, το κλιμάκιο αποκτά τις προδιαγραφές αναγνώρισης ως μονάδα Δ' τάξης, κάτι που σημαίνει ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονο εξοπλισμό και αυξημένη επιχειρησιακή δυνατότητα» σημείωσε. Αναφερόμενος στη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης επέμβασης, τόνισε πως «δεν είναι απλώς διοικητικές πράξεις ή θεσμική υποχρέωση, αλλά καθήκον απέναντι στον πολίτη και το φυσικό περιβάλλον».

Μιλώντας για το ευρύτερο σχέδιο του υπουργείου για την ενίσχυση της χώρας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, οκ. Κεφαλογιάννης στάθηκε στον ρόλο των εθελοντικών ομάδων χαρακτηρίζοντάς τους «παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς και οργάνωσης» σημειώνοντας ότι «όσα σχέδια κι αν έχεις, όσες υποδομές κι αν φτιάξεις, καμία προσπάθεια δεν μπορεί να πετύχει χωρίς τους ανθρώπους στην πρώτη γραμμή… η Πολιτική Προστασία δεν είναι υπόθεση ενός υπουργείου, αλλά όλων, Πολιτείας, Αυτοδιοίκησης, φορέων, εθελοντών και πολιτών. Το έργο που παραδόθηκε αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι η συνεργασία και η κοινή προσπάθεια φέρνουν αποτελέσματα».

Ο δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα σημαντική υποδομή, καθώς αφορά, όπως είπε, μια καίρια υπηρεσία, ενώ για τους πυροσβέστες και τη διαχρονική τους συμβολή στην αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών αλλά και άλλων ακραίων φαινομένων, τόνισε ότι με τον επαγγελματισμό και την αυτοθυσία τους διασώζουν ζωές και περιουσίες, «καθώς λόγω της κλιματικής κρίσης είναι σε έναν διαρκή και καθημερινό πόλεμο 365 μέρες το χρόνο». Επανέλαβε δε το διαχρονικό αίτημα του δήμου για αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σπηλίου σε πυροσβεστικό σταθμό Δ΄ τάξης, ώστε να δύναται να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο δύσκολο έργο που επιτελεί.

Μιλώντας για τους εθελοντές του Δήμου Αγίου Βασιλείου, για τον ζήλο που επιδεικνύουν συνδράμοντας την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τόνισε ότι κατάφεραν να αποτρέψουν μεγάλες καταστροφές. «Η Πολιτική Προστασία του δήμου δεν σταματάει να προετοιμάζεται, να οργανώνεται και να ισχυροποιείται ακόμα περισσότερο, καθώς υλοποιείται ένα ακόμα έργο που αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων που περιλαμβάνει την προμήθεια, οχήματος 4Χ4 με πλήρη πυροσβεστικό εξοπλισμό, υδροφόρας για μεταφορά νερού, είτε για αντιμετώπιση πυρκαγιών είτε φαινομένων λειψυδρίας, drone πτητικής ικανότητας 1 ώρας εξοπλισμένου με κάμερα για οπτική επιβεβαίωση συμβάντων (συνεργασία με Πυροσβεστική Υπηρεσία), ηλεκτρονικών πινακίδων σε επιλεγμένα σημεία του δήμου για πληροφόρηση κατοίκων και επισκεπτών σχετικά με το βαθμό επικινδυνότητας για πρόκληση πυρκαγιών ή πλημμυρών, δύο δεξαμενών πυρόσβεσης 300κμ (μια για κάθε Δημοτική Ενότητα) για ανεφοδιασμό των ελικοπτέρων πυρόσβεσης, ώστε να μην χάνεται πολύτιμος πτητικός χρόνος».

Στην τελετή εγκαινίων, ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Μαρκουλάκης, αναφέρθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το Πυροσβεστικό Σώμα και διαβεβαίωσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής ότι «στο εξής μπορούν να αισθάνονται πιο ασφαλείς, δεδομένου ότι το Πυροσβεστικό Σώμα ήταν και θα είναι πάντα δίπλα στον Έλληνα πολίτη, αρωγός και συμπαραστάτης του, όπου και όποτε απαιτηθεί».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

