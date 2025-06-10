Επεισόδιο σε νηπιαγωγείο του Αγρινίου που, όπως καταγγέλλεται, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πρόσωπο ένας 5χρονος, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο προαύλιο του σχολείου.

Η μητέρα κατήγγειλε το περιστατικό στο sinidisi.gr φανερά αναστατωμένη, αδυνατώντας να πιστέψει ότι λίγες ημέρες πριν χτυπήσει το τελευταίο κουδούνι, το αγοράκι της βίωσε μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, το νήπιο έχει αμυχές στο μέτωπο και σε άλλα σημεία του προσώπου του. Ανέφερε στη μητέρα του ότι του επιτέθηκαν πολλά παιδιά και ισχυρίστηκε ότι νωρίτερα του είχαν ζητήσει «να βγάλει τα ρούχα του».

Η μητέρα ειδοποιήθηκε γύρω στις 11 το πρωί από τη Διεύθυνση του νηπιαγωγείου για τον τραυματισμό και όταν πήγε να παραλάβει το παιδί της, όπως τόνισε, το βρήκε σε κακή κατάσταση. Η ίδια σοκαρισμένη ρώτησε «ποιος το έκανε αυτό;» και σύμφωνα με τη μαρτυρία της, παιδιά της υπέδειξαν συγκεκριμένο μικρό μαθητή ο οποίος δεν μιλούσε και είχε κατεβασμένο κεφάλι.

Η μητέρα του 5χρονου σημείωσε ότι έστειλε φωτογραφικό υλικό στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και προτίθεται να κάνει επίσημη καταγγελία. Το ερώτημα που τίθεται, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι κατά πόσο υπήρχε επίβλεψη από εκπαιδευτικό στο προαύλιο την ώρα του διαλείμματος οπότε και σημειώθηκε το περιστατικό και γιατί δεν αποτράπηκε η επιθετική συμπεριφορά που εκδηλώθηκε σε βάρος του παιδιού της.

Το δυσάρεστο περιστατικό είναι λογικό να προκαλεί προβληματισμό και καταδεικνύει την ανάγκη μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης στο ζήτημα της ενδοσχολικής βίας ακόμα και από τη νηπιακή ηλικία.

