Το τραγικό κεφάλαιο των «τροχαίων» ανοίγει η Μαρία Βούσουλα, τη Δευτέρα 24 Μαρτίου στις 21.00, στο Prime Time του ΣΚΑΪ.

Τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν τη νούμερο ένα αιτία θανάτου για τους νέους 15-29 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς».

Η κάμερα του Prime Time ακολουθεί την καθημερινότητα αυτών που έμειναν πίσω, μετρώντας καθημερινά τα «γιατί» και τα «αν», εκείνων που επέζησαν και μαθαίνουν να ζουν από την αρχή, αλλά και όσων γίνονται επαναλαμβανόμενα μάρτυρες του μικρού πολέμου που εξελίσσεται στους ελληνικούς δρόμους.

Πώς κυλάει μία βάρδια στο μεγαλύτερο νοσοκομείο τραύματος των Βαλκανίων; Πόσο μακρύς είναι ο δρόμος της αποκατάστασης και πόσο «ναρκοθετημένος» αυτός της δικαίωσης; Ποιες είναι οι συνηθέστερες παραβάσεις που βεβαιώνονται σε ένα τυχαίο μπλόκο της Τροχαίας;

Τα «Τροχαία» στο Prime Time του ΣΚΑΪ, τη Δευτέρα 24 Μαρτίου στις 21.00, με τη Μαρία Βούσουλα.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.