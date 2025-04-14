Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου πραγματοποίησε σήμερα το πρωί αεροσκάφος ισραηλινής εταιρείας, που είχε προορισμό τη Ρώμη.

Σύμφωνα με τη rodiaki, επιβάτης του αεροσκάφους παρουσίασε ρινορραγία και ο πιλότος έκρινε σκόπιμο να διακόψει την πτήση, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική βοήθεια.

Ο επιβάτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο, καθώς στο αεροδρόμιο δεν υπάρχει γιατρός.

Πηγή: skai.gr

