Αναγκαστική προσγείωση ισραηλινού αεροσκάφους στη Ρόδο - Εξέπεμψε σήμα κινδύνου

Συναγερμός στο αεροδρόμιο Ρόδου όταν αεροπλάνο της ισραηλινής εταιρείας Israir, με προορισμό τη Ρώμη, εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης  

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου πραγματοποίησε σήμερα το πρωί αεροσκάφος ισραηλινής εταιρείας, που είχε προορισμό τη Ρώμη.

Σύμφωνα με τη rodiaki, επιβάτης του αεροσκάφους παρουσίασε ρινορραγία και ο πιλότος έκρινε σκόπιμο να διακόψει την πτήση, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική βοήθεια.

Ο επιβάτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο, καθώς στο αεροδρόμιο δεν υπάρχει γιατρός.

