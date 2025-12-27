Ροδόπη: Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια σε βάρος της μητέρας του 7χρονου που απανθρακώθηκε

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη χθεσινή τραγωδία στο χωριό Ρίζωμα του Δήμου Ιάσμου του Νομού Ροδόπης, με την πυρκαγιά σε μονοκατοικία οικογένειας όπου απανθρακώθηκε ένα 7χρονο παιδί.

Όπως σημειώνει το ertnews.gr, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος της μητέρας του για εμπρησμό από αμέλεια, καθώς η γυναίκα φέρεται να προσπάθησε να αναζωπυρώσει τη φωτιά της ξυλόσομπας στο δωμάτιο που κοιμόντουσαν η ίδια, ο 7χρονος και ο 5χρονος αδερφός του, με την προσθήκη πετρελαίου, ενέργεια που κατά τις ενδείξεις προκάλεσε έντονη ανάφλεξη στο μικρό δωμάτιο, του οποίου η στέγη ήταν κατασκευασμένη από ξύλο και πλαστικά μέρη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το 7χρονο παιδί αντιμετώπιζε κινητική και νοητική αναπηρία, ενώ και το 5χρονο αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα.

Ο Προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θράκης, Νικόλαος Κηφνίδης, διενήργησε νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του θύματος, και σύμφωνα με το πόρισμά του, το άτυχο παιδί δηλητηριάστηκε από εισπνοή μονοξειδίου το άνθρακα, έχασε τις αισθήσεις του, και εν συνεχεία κατέληξε, συνεπεία εγκαυμάτων δεύτερου και τρίτου βαθμού σε κεφαλή και άνω και κάτω άκρα.



Ο 5χρονος διακομίστηκε στο πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού σε πόδια, χέρια και πρόσωπο, και σύμφωνα με την πληροφόρηση από τη διοίκηση του νοσοκομείου, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του· κάτι που ισχύει και για τον πατέρα, ο οποίος νοσηλεύεται στο “Σισμανόγλειο” γενικό νοσοκομείο Κομοτηνής με εγκαύματα στα κάτω άκρα που υπέστη κατά την προσπάθειά του να απεγκλωβίσει τα παιδιά.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.