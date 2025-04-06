Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς τα ξημερώματα στα Εξάρχεια

Ένταση επικράτησε τα ξημερώματα στην περιοχή των Εξαρχείων όπου ομάδες αγνώστων επιτέθηκε σε αστυνομικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 00:35, μια ομάδα περίπου 20 ατόμων επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ στην Πλατεία Εξαρχείων, ενώ λίγη ώρα αργότερα περίπου 10 άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε αστυνομικές δυνάμεις, που βρίσκονταν στη συμβολή των οδών Κωλέττη και Θεμιστοκλέους.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, από την επίθεση δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και φθορές ενώ έγιναν 11 προσαγωγές ατόμων, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

