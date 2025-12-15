Συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο, δύο άτομα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και παράβαση των διατάξεων σχετικά με τα Μέτρα Προστασίας των Ανηλίκων. Οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και πρόκειται για δύο άτομα, 23χρονος αλλοδαπός και 56χρονος ημεδαπός.

Ειδικότερα προχθές το βράδυ, συνελήφθη ο 23χρονος ως προσωρινά υπεύθυνος επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος, διότι επέτρεψε σε ανήλικη να εισέλθει στην επιχείρηση και να καταναλώσει αλκοόλ με αποτέλεσμα τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο με συμπτώματα μέθης.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή του φαινομένου της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τον 56χρονο ως προσωρινά υπεύθυνο επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος, διότι, όπως διαπιστώθηκε, είχε προβεί στην πώληση προς κατανάλωση αλκοολούχου ποτού σε δύο σε ανήλικους εντός της επιχείρησης.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.