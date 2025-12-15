Δημοσκόπηση Alco: Το 78% θεωρεί δικαιολογημένες τις αγροτικές κινητοποιήσεις - «Επαναλαμβάνει τα ίδια», λένε για Τσίπρα

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha, οι πολίτες καταγράφουν υψηλή ανησυχία για την ακρίβεια, με το 54% να τη θεωρεί κύρια προτεραιότητα της κυβέρνησης το 2026. Ισχυρή υποστήριξη λαμβάνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, που θεωρούνται δικαιολογημένες από το 78% των ερωτηθέντων. Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει άνοδο στην πρόθεση ψήφου στο 23,6%, ενώ η ικανοποίηση από την κυβέρνηση παραμένει χαμηλή. Το 61% των πολιτών δηλώνει ότι οι πρόσφατες φορολογικές και κοινωνικές παροχές δεν τους ωφελούν καθόλου, δείχνοντας έντονη δυσαρέσκεια, ενώ μεγάλο ποσοστό δεν πιστεύει ότι η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα φέρει απόδοση ευθυνών.

Ειδικότερα, το 54% θα ήθελε η κύρια προτεραιότητα για την κυβέρνηση το 2026 να είναι η μείωση της ακρίβειας ενώ το 17% θέλει η κυβέρνηση να εστιάσει στη διαφάνεια και την αξιοκρατία. Το 15% θέλει η κυβέρνηση να επικεντρωθεί στις βελτιώσεις στο ΕΣΥ, το 6% στην καλύτερη αστυνόμευση, το 4% στις βελτιώσεις στην παιδεία και το 3% στον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης.

Στο ερώτημα για το πόσο θα έλεγαν οι πολίτες ότι η φορολογική μεταρρύθμιση, η επιστροφή ενοικίου και οι παροχές που έχουν ανακοινωθεί τους ωφελούν τους ίδιους και την οικογένειά τους, το 61% απάντησε καθόλου, το 24% λίγο, το 8% αρκετά και πολύ απάντησε το 2%.

Όσον αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, το 78% απάντησε ότι τις θεωρεί δικαιολογημένες, έναντι του 15% που πιστεύει το αντίθετο.

Παράλληλα, για τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το 69% θεωρεί δεν είναι ουσιαστική και δεν πιστεύει ότι θα οδηγήσει σε απόδοση ευθυνών, αντίθετα με το 16% που είναι πιο αισιόδοξο.

Στο ερώτημα του αν θα έλεγαν ότι η κυβέρνηση κατανοεί τις ανησυχίες και τις ανάγκες τους, το 55% απάντησε καθόλου, το 25% λίγο, το 11% αρκετά και μόλις το 2% πολύ.

Στο μεταξύ, όσον αφορά την απόδοση της κυβέρνησης, το 56% δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο, σε σχέση με το 48% τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ λίγο ικανοποιημένο δήλωσε το 24%, από 31%. Πολύ / Αρκετά ικανοποιημένο δήλωσε το 18%, από 20% τον Δεκέμβριο του 2024.

Ακόμη, σε ερώτηση για το αν εκλογές πρέπει να γίνουν το 2026 ή το 2027, το 56% εξέφρασε την άποψη ότι εκλογές πρέπει να γίνουν το 2026 ενώ το 44% δήλωσε πως πρέπει να γίνουν το 2027.

Στο μέτωπο του Αλέξη Τσίπρα, στο ερώτημα για το αν μετά την έκδοση του βιβλίου του «Ιθάκη» και την πρόσφατη ομιλία του, θεωρούν ότι ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάζει μια καινούργια πολιτική πρόταση ή επαναλαμβάνει τα ίδια με την περίοδο της διακυβέρνησής του, το 68% απάντησε ότι επαναλαμβάνει τα ίδια ενώ το 15% πιστεύει ότι παρουσιάζει μια νέα πρόταση.

Τέλος, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ συγκεντρώνει το 23,6% (από 21,4%), το ΠΑΣΟΚ 11,6% (από 10,5%), η Ελληνική Λύση 9,5% (από 8,6%), το ΚΚΕ 7,3% (από 6,6%), η Πλεύση Ελευθερίας 6,3% (από 5,7%) και ο ΣΥΡΙΖΑ 4,7% (από 4,3%).

Πηγή: skai.gr

