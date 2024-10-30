Ιωάννινα: Στις φλόγες τυλίχτηκε φορτηγό στην Ιονία Οδό

Πυρκαγιά σε φορτηγό με σέρβικες πινακίδες, ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στην Ιονία Οδό, στο 159, 6 χλμ. στο ρεύμα προς Ιωάννινα, πριν το κόμβο Αμμότοπου.
Στο σημείο έσπευσαν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτηγό μεταφέρει πακέτα με επεξεργασμένο καπνό. Η φωτιά ξεκίνησε από τη μηχανή του τράκτορα και σύντομα επεκτάθηκε στο τμήμα της καρότσας. Η κυκλοφορία ωστόσο, δεν έχει διακοπεί. Στο συμβάν βρίσκεται και ο διοικητής ΠΥ Φιλιππιάδας. Λόγω αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετώπισε ο οδηγός, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες, σε δομή Υγείας.
- Οριστικό «λουκέτο» στο κλαμπ που σέρβιρε αλκοόλ σε μαθητές - Ανάκληση της άδειας αποφάσισε το ΔΣ του Δήμου Αθηναίων
- Δίκη για τη Μαλένα και την Ίριδα: «Τα σημάδια στο πρόσωπο της Μαλένας είναι από πίεση που υπέστη από παλάμη» κατέθεσε ιατροδικαστής
- Περιστέρι: Συνελήφθη ο 27χρονος που επιχείρησε να πνίξει 22χρονη με την αλυσίδα της τσάντας της
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.