Ιωάννινα: Στις φλόγες τυλίχτηκε φορτηγό στην Ιονία Οδό

Πυρκαγιά σε φορτηγό με σέρβικες πινακίδες, ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στην Ιονία Οδό, στο 159, 6 χλμ. στο ρεύμα προς Ιωάννινα, πριν το κόμβο Αμμότοπου.

Στο σημείο έσπευσαν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτηγό μεταφέρει πακέτα με επεξεργασμένο καπνό. Η φωτιά ξεκίνησε από τη μηχανή του τράκτορα και σύντομα επεκτάθηκε στο τμήμα της καρότσας. Η κυκλοφορία ωστόσο, δεν έχει διακοπεί. Στο συμβάν βρίσκεται και ο διοικητής ΠΥ Φιλιππιάδας. Λόγω αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετώπισε ο οδηγός, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες, σε δομή Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

