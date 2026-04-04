Ρέθυμνο: Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών - Κατασχέθηκαν 119 γραμμάρια κοκαΐνης

Στη σύλληψη τριών ατόμων, δύο 24χρονων και ενός 30χρονου, που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής ομάδας και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν χθες το βράδυ, Παρασκευή 3 Απριλίου, σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, χθες το βράδυ εντοπίστηκαν οι δύο 24χρονοι να επιβαίνουν σε όχημα και σε ένα άλλο όχημα ο 30χρονος. Κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε μία συσκευασία που περιείχε ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρους 119 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί ο ένας 24χρονος από τον 30χρονο. Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε το συνολικό χρηματικό ποσό των 3.800 ευρώ ως προερχόμενο από αγοραπωλησία ναρκωτικών. Επιπλέον, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, μαχαίρι και τα δύο οχήματα ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης παράνομων δραστηριοτήτων.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

