Αυτοκίνητο ΙΧ ανετράπη πριν από λίγο στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος της γέφυρας της Βαρυμπόμπης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν τραυματιστεί δύο άνθρωποι, ενώ λόγω του συμβάντος, έχουν κλείσει δύο λωρίδες κυκλοφορίας (μεσαία και δεξιά) με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα σε μήκος 1,5 χιλιομέτρου.

Συνιστάται στους οδηγούς να προσεγγίζουν το σημείο με χαμηλή ταχύτητα. Όσοι θέλουν να αποφύγουν το συγκεκριμένο μποτιλιάρισμα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον παράδρομο της Εθνικής Οδού από τον Άγιο Στέφανο προς τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης και να εξέλθουν στο ύψος αυτής μπαίνοντας εκ νέου στην εθνική οδό.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.