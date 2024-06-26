Σήμερα, Τετάρτη 26 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2024 τιμάται η μνήμη του Αγίου Μακαρίου μάρτυρος και του Οσίου Δαβίδ από τη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρω, Μακαρίτσα, Μακαρούλα

Δαβίδ

