Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 26 Ιουνίου

Σε ποιους ευχόμαστε χρόνια πολλά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Τετάρτη 26 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2024 τιμάται η μνήμη του Αγίου Μακαρίου μάρτυρος και του Οσίου Δαβίδ από τη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρω, Μακαρίτσα, Μακαρούλα 
  • Δαβίδ
