Σήμερα, Τετάρτη 26 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2024 τιμάται η μνήμη του Αγίου Μακαρίου μάρτυρος και του Οσίου Δαβίδ από τη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:
- Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρω, Μακαρίτσα, Μακαρούλα
- Δαβίδ
Πηγή: skai.gr
