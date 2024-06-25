Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης μεταξύ των οικισμών Ακούμια και Κρύα Βρύση στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.

Επί τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστική Υπηρεσίας.

Ολόκληροι οικισμοί βρέθηκαν στο πόδι αφότου η μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε ενώ το έργο των πυροσβεστών κλήθηκαν να συνδράμουν και δυνάμεις από όμορους νομούς.

Οπως επισημαίνει το rethemnosnews.gr, πρόκειται για μια πολύπαθη περιοχή από τις πυρκαγιές και λόγω των ανέμων υπάρχει έντονη ανησυχία.

Η φωτιά κατευθύνεται νότια προς Σακτούρια και Τριόπετρα.

Οι πληροφορίες δεν αναφέρουν να κινδυνεύουν οικισμοί ενώ καίγονται χορτολιβαδικές και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Στη 1:38 μετά τα μεσάνυκτα εκδόθηκε GR-ALERT για τα χωριά και τις περιοχές Σακτούρια, Κάτω Σακτούρια, Άγιος Παύλος, Αγία Παρασκευή, Τριόπετρα, Ακούμια, Κρύα Βρύση και Μέλαμπες, να βρίσκονται όλοι οι κάτοικοι σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία εκτείνεται μέσα σε δύσβατες περιοχές και αυτό προκαλεί πρόβλημα στην προσέγγιση των πυροσβεστικών δυνάμεων και παράλληλα επιταχύνει την επέκταση της.

Ωστόσο, η ένταση του ανέμου επιτρέπει στις πυροσβεστικές δυνάμεις να παρεμβαίνουν καίρια σε σημεία.

Η μάχη με τις φλόγες βρίσκεται σε εξέλιξη.

Oπως δήλωσε στο Cretalive, από το μέτωπο της πυρκαγιάς, ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Λιοδάκης, είναι ένα δύσκολο μέτωπο ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που καθιστούν δύσκολη την πυρόσβεση...Οι φλόγες δεν απειλούν τον οικισμό, σε αυτή τη φάση, σύμφωνα με τις πληροφορίες ενώ, δεν έχει ληφθεί, προς το παρόν, απόφαση για εκκένωση οικισμών ή ξενοδοχείων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.