Αυτοκινητοπορεία στο κέντρο της Αθήνας, για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τον νέο ΚΟΚ, που όπως λένε «αφήνει τα ταξί εκτός λεωφορειολωρίδων», πραγματοποίησαν ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί.

Οι ταξιτζήδες προχώρησαν σε απεργία σήμερα για τον νέο ΚΟΚ και έδωσαν «ραντεβού» στη συμβολή των Σπύρου Πάτση και λεωφόρου Αθηνών (Καβάλας). Από εκεί, με κόρνες και συνθήματα -με κύριο το «το ταξί είναι εδώ ενωμένο δυνατό»- πορεύτηκαν προς το Σύνταγμα, περνώντας από Αχιλλέως, Δεληγιώργη, Πειραιώς, Σταδίου, Φιλελλήνων και Αμαλίας.

Μιλώντας στους συγκεντρωμένους, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος συνεχάρη όλους όσοι έδωσαν το «παρών» και επιτέθηκε στην κυβέρνηση επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρά, «είναι διεφθαρμένων συνδικαλιστών και διεφθαρμένης κυβέρνησης. Θέλουν να ξεπουλήσουν τον κλάδο».

Σε ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ επισήμανε ότι ο νέος ΚΟΚ «αφήνει τα ταξί εκτός λεωφορειολωρίδων. Ο υπουργός Μεταφορών εμπαίζει για άλλη μια φορά τον κλάδο μας με τη διάταξη των 30 δευτερολέπτων (ο χρόνος που επιτρέπεται στο ταξί να αποβιβάσει ή να επιβιβάσει εντός ζώνης ελεύθερης κυκλοφορίας). Ο υπουργός των κλειστών θυρών δείχνει ασέβεια όχι μόνο στους επαγγελματίες αυτοκινητιστές αλλά κυρίως στους επιβάτες που χρησιμοποιούν ταξί» σημειώνει το ΣΑΤΑ στην ανακοίνωσή του και προσθέτει:

«Το ΣΑΤΑ δεν παρατάει καμία μάχη. Απέναντι σε ένα στημένο παιχνίδι, απέναντι στην αλαζονία του κ. Κυρανάκη και τον αντιπερισπασμό (διάλογος χωρίς όρια και ουσία) της Ομοσπονδίας αντιπαρατάσσει το δίκιο και την αξιοπρέπεια. Τη δική μας και των ανθρώπων που μεταφέρουμε. Αγωνιζόμαστε και γι’ αυτούς. Η αυριανή (σ.σ.: είχε γραφτεί χθες η ανακοίνωση) διαμαρτυρία έχει στόχο αφενός μεν να αφυπνίσει το επιβατικό κοινό, αφετέρου να καταδείξει στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό την αδικαιολόγητη εχθρική στάση του υπουργού Μεταφορών για τον κλάδο μας. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Κάθε μάχη είναι και ένας σπόρος για τη νίκη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.