Απόπειρα αυτοκτονίας έκανε ο 17χρονος Πολωνός που συνελήφθη στην Κατερίνη και ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 16χρονης, στην πατρίδα του.

Ο 17χρονος βρίσκονταν στη Διεύθυνση Μεταγωγών, ενόψει της έκδοσής του στην Πολωνία και σύμφωνα με το thestival.gr σήμερα, Πέμπτη, το πρωί επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δημιούργησε αυτοσχέδιο βρόγχο με το σεντόνι από το κελί του και κρεμάστηκε.

Γιατρός και διασώστες που έσπευσαν στο σημείο διασωλήνωσαν τον ανήλικο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή αλλά κρίσιμη ενώ νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.

Πηγή: skai.gr

