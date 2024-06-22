Την απόρριψη της αίτησης επικαιροποίησης της έγκρισης ασφάλειας του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος ως προς συγκεκριμένα τμήματα της σιδηροδρομικής γραμμής, τα οποία έχουν υποστεί καταστροφές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα DANIEL και ELIAS απέρριψε με απόφαση της η Ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).

Ειδικότερα, όπως καταγράφεται στην απόφαση της Ολομέλειας στα σιδηροδρομικά τμήματα που επλήγησαν από τις δύο θεομηνίες, υπήρξαν ουσιώδεις μεταβολές λόγω των σοβαρών ζημιών που προκλήθηκαν στα υποσυστήματα υποδομής, του παρατρόχιου ελέγχου-χειρισμού και της σηματοδότησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής τα ανενεργά τμήματα τα οποία η Ολομέλεια ΡΑΣ αποφάσισε να αφαιρεθούν από την επικαιροποιημένη έγκριση ασφαλείας του διαχειριστή υποδομής είναι τα εξής:

Πρώτον: Τα πληγέντα τμήματα από τις θεομηνίες DANIEL και ELIAS της σιδηροδρομικής υποδομής «Λάρισα - Βόλος», «Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα» και του κλάδου ανόδου «'Αγιος Στέφανος Ξ. - Δομοκός - Παλαιοφάρσαλος - Μεζούρλος»

Δεύτερον: Το τμήμα της σιδηροδρομικής υποδομής «Έδεσσα - Φλώρινα», το οποίο είναι ανενεργό λόγω προβλημάτων επικοινωνίας. Τέλος, στην απόφαση της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων υπογραμμίζεται, «ότι στο πληγέν τμήμα «'Αγιος Στέφανος Ξ. - Δομοκός - Παλαιοφάρσαλος - Μεζούρλος» στο οποίο η κυκλοφορία πραγματοποιείται σε μονή γραμμή (καθόδου), ενώ η γραμμή ανόδου δεν λειτουργεί, απαιτείται η υποβολή αναλυτικού σχεδίου δράσης από τον διαχειριστή υποδομής προς της ΡΑΣ, ώστε να προστεθούν αναλυτικά και τεκμηριωμένα, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 1078/2012, τα υφιστάμενα και τυχόν απαιτούμενα επιπλέον μέτρα που λαμβάνει ο διαχειριστής υποδομής , για την ασφαλή λειτουργία της κυκλοφορίας στο εν λόγω τμήμα υποδομής, έως την οριστική αποκατάσταση της υποδομής και στους δύο κλάδους όπως επίσης και τη λειτουργία της σηματοδότησης».

Η απάντηση του ΟΣΕ

Υπενθυμίζεται πως με χθεσινή ανακοίνωση του ο ΟΣΕ, αναφερόμενος στην επιστολή 2252/20-6-2024 της ΡΑΣ, «με θέμα την Επικαιροποίηση Έγκρισης Ασφάλειας του Διαχειριστή Υποδομής και τη δημοσιότητα που ορισμένοι προσπάθησαν να επιβάλουν για μια καθόλα τυπική διαδικασία που αφορά την αφαίρεση από το Πιστοποιητικό, συγκεκριμένων ανενεργών τμημάτων της σιδηροδρομικής υποδομής που έχουν καταστραφεί από την θεομηνία DANIEL», επισημαίνει τα ακόλουθα:

1. Είναι απορίας άξιο το όψιμο ενδιαφέρον κύκλων της αντιπολίτευσης να αναδείξουν ως μείζον θέμα ασφαλείας μία τυπική διαδικασία που αμφότεροι ΟΣΕ και ΡΑΣ είχαν υποχρέωση σύμφωνα με ευρωπαϊκούς κανονισμούς να υλοποιήσουν.

2. Αναρωτιέται ο λογικά σκεπτόμενος πολίτης αν ήταν ποτέ δυνατόν ο ΟΣΕ αλλά και η ΡΑΣ να εξακολουθούν να περιλαμβάνουν στο ενεργό σιδηροδρομικό δίκτυο τμήματα κατεστραμμένα από μια θεομηνία, τα οποία ήδη έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα οριστικής αποκατάστασης.

Αναρωτιόμαστε λοιπόν, από την απόφαση της ΡΑΣ ποιά τμήματα του δικτύου κλείνουν; Μήπως εκείνα που ο ΟΣΕ, δεδομένων των συνθηκών της υποδομής και με κύριο γνώμονα την ασφάλεια σύμφωνα και με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, δεν λειτουργεί εδώ και μήνες;

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.