Χανιά: Με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο άνδρας που υπηρετεί σε βρετανικό πολεμικό πλοίο

Με αεροδιακομιδή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων άνδρας που υπηρετεί σε βρετανικό πολεμικό πλοίο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για 30χρονο στρατιωτικό, ο οποίος αξιολογήθηκε ότι έπρεπε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Το πολεμικό πλοίο βρισκόταν ανοιχτά των Χανίων, οπότε ενημερώθηκε μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών το νοσηλευτικό ίδρυμα του νομού και το μεσημέρι το ελικόπτερο που ανήκει στη δύναμη του πλοίου, προσγειώθηκε στο ελικοδρόμιο του νοσοκομείου.

Ο στρατιωτικός εισήχθη στα επείγοντα, για τις απαραίτητες εξετάσεις και ιατρικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με ενημέρωση στο ΑΠΕ-ΜΠΕ καρδιολογικά είναι εντάξει, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του και γίνονται όλα τα απαραίτητα.

Πηγή φωτό - βίντεο: zarpanews.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.