Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται από το ελληνικό FBI στο πρώην στρατόπεδο Καποτά, μετά από πληροφορίες για μεγάλη ομάδα η οποία διακινεί ναρκωτικά, έχει όπλα, πραγματοποιεί ληστείες και διαρρήξεις.

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο Θεοδόσης Πάνου, πρόκειται για ένα «πολυδαίδαλο δίκτυο», το οποίο προσπαθεί να ξεριζώσει ουσιαστικά το ελληνικό FBI στο στρατόπεδο Καποτά στο Μενίδι, μέσα από έρευνες σε container με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών.

Μέχρι να λήξουν οι έρευνες, το στρατόπεδο είναι ζωσμένο από αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες παράλληλα «οργώνουν» την περιοχή.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις και προσαγωγές.

Πηγή: skai.gr

