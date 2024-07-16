Λογαριασμός
Λάρισα: Υπό πλήρη έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε στον Όλυμπο

Η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο

Πυροσβεστική

Υπό πλήρη έλεγχο και χωρίς ενεργό μέτωπο έχει τεθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δύσβατη έκταση στον Όλυμπο στην περιοχή της Κρυόβρυσης Καρυάς του νομού Λάρισας.

Ειδικότερα και κατά τις πληροφορίες του onlarissa gr, για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία ξεκίνησε από αδιευκρίνιστη αιτία, επιχείρησαν 8 υδροφόρα και 3 βοηθητικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας με 21 άνδρες, καθώς και ένα ελικόπτερο.

