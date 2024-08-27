Open Day της ΔΥΠΑ για τις σχολές της Θεσσαλονίκης, στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου

Στην εκδήλωση «Open Day – Γνώρισε τις Σχολές» προσκαλεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης τις νέες και τους νέους της Θεσσαλονίκης την Κυριακή και Δευτέρα 8-9 Σεπτεμβρίου (από τις 11:00 έως τις 21:00), στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Πρόκειται για την 8 η εκδήλωση «Ανοιχτών Σχολών» της ΔΥΠΑ και 2 η που διοργανώνεται σε ανοιχτό χώρο.

Οι εκδηλώσεις «Open Day» αποσκοπούν στην ενημέρωση μαθητών και γονέων για τη λειτουργία δωρεάν Σχολών της ΔΥΠΑ σε όλη την Ελλάδα και τη φιλοσοφία του

δυικού συστήματος που εφαρμόζεται στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας (που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με το πρόγραμμα μαθητείας -πρακτικής- σε εργασιακό χώρο).

Επίσης, δίνουν την ευκαιρία ενημέρωσης για τις προοπτικές που ανοίγονται για τους μαθητές των ΕΠΑΣ και τους σπουδαστές που θα επιλέξουν τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), καθώς αποκτούν πρακτική εμπειρία εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, ενισχύουν το επαγγελματικό τους προφίλ και αποκτούν άμεση επαφή με τον κλάδο τους, δημιουργώντας παράλληλα ένα επαγγελματικό δίκτυο επαφών που διευκολύνει την ταχεία ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Στην ανοιχτή πρόσκλησή της η ΔΥΠΑ επισημαίνει ότι «σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις δηλώνουν δυσκολία εύρεσης προσωπικού με γνώσεις και δεξιότητες τεχνικών επαγγελμάτων, η εκδήλωση «Open Day» της Θεσσαλονίκης αποτελεί μια ευκαιρία ενημέρωσης των νέων, των γονέων και των επιχειρήσεων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, για τις Σχολές της ΔΥΠΑ και για τα προγράμματα σπουδών, τα οποία επικαιροποιούνται με τη συνεργασία Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς και επιχειρήσεων που ηγούνται στον τομέα δραστηριότητάς τους.

(Όλες οι πληροφορίες για τις παροχές, τις ειδικότητες και τις εγγραφές στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας και στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), της ΔΥΠΑ βρίσκονται στο νέο ιστότοπο των Σχολών: schools.dypa.gov.gr)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

