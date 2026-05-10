Πυροβολισμοί με ούζι στην Καλλιθέα - Γυναίκα τραυματίστηκε στο λαιμό

Περιστατικό με πυροβολισμούς και τραυματισμό γυναίκας καταγράφηκε στην Καλλιθέα, στη λεωφόρο Θησέως 344.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου άνδρας τραυμάτισε γυναίκα στο λαιμό.

Ο 58χρονος δράστης έχει συλληφθεί, ενώ έχουν γίνει μέχρι στιγμής 11 προσαγωγές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης, ήταν πελάτης του καταστήματος και υπό την επήρεια αλκοόλ και πυροβόλησε με όπλο τύπου ούζι.

Η γυναίκα πήγε μόνη της στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν.





Πηγή: skai.gr

