Πυροβολισμοί στα Άνω Λιόσια: Γάζωσαν επιχείρηση - Εντοπίστηκαν 10 κάλυκες

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστο άτομο άνοιξε πυρ σε κατάστημα πώλησης χαλιών στα Άνω Λιόσια περίπου στις 19:20 χθες - Βρήκαν 10 κάλυκες των 9mm

Αστυνομία

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε νωρίτερα στα Άνω Λιόσια, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν 10 κάλυκες των 9mm στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Κούνδουρου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστο άτομο άνοιξε πυρ σε κατάστημα πώλησης χαλιών περίπου στις 19:20 χθες.

Από την αυτοψία στο σημείο οι αστυνομικοί βρήκαν 5 οπές στους υαλοπίνακες, 2 στην πόρτα και 2 στο θωρακισμένο ρολό της επιχείρησης.

