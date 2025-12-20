Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε νωρίτερα στα Άνω Λιόσια, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν 10 κάλυκες των 9mm στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Κούνδουρου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, άγνωστο άτομο άνοιξε πυρ σε κατάστημα πώλησης χαλιών περίπου στις 19:20 χθες.

Από την αυτοψία στο σημείο οι αστυνομικοί βρήκαν 5 οπές στους υαλοπίνακες, 2 στην πόρτα και 2 στο θωρακισμένο ρολό της επιχείρησης.

Πηγή: skai.gr

