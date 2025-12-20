Λογαριασμός
Εορτολόγιο 20 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» σήμερα, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:36 και Δύση ήλιου στις 17:08   

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Ιγνάτιος, Ιγνάτης, Ιγνατία 

Πηγή: skai.gr

