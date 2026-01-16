Δίκη Μαρντίνι: Αθώωση για τους 24 κατηγορούμενους

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Εφετείο Βορείου Αιγαίου αθώωσε τη Σύρια Σάρα Μαρντίνι και 23 ακτιβιστές για τις κατηγορίες διακίνησης μεταναστών, αναγνωρίζοντας τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα των ενεργειών τους.

Αθωωτική απόφαση από το Εφετείο Βορείου Αιγαίου για τη Σύρια Σάρα Μαρντίνι και τους 23 ακτιβιστές συγκατηγορούμενούς της που διέσωζαν μετανάστες στο Αιγαίο.Ανταπόκριση από τη Μυτιλήνη



Πανηγυρισμοί και xειροκροτήματα ακούστηκαν στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλήνη της Λέσβου μετά την αθώωση των 24 εθελοντών από τις κατηγορίες για διακίνηση μεταναστών, σε μια υπόθεση που έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη υπόθεση ποινικοποίησης της αλληλεγγύης στην Ευρώπη. Η αθωωτική απόφαση ανακοινώθηκε το βράδυ της Πέμπτης μετά από σχεδόν 12 ώρες διαδικασίας στο ακροατήριο.

Πηγή: Deutsche Welle

Ο δικαστής έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι δεν ήταν ένοχοι, λέγοντας ότι στόχος τους «δεν ήταν να διαπράξουν εγκληματικές πράξεις, αλλά να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια». Ο εισαγγελέας είχε ήδη ζητήσει νωρίτερα την αθώωσή τους, επικαλούμενος την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων και σημειώνοντας ότι οι λιμενικές αρχές ειδοποιούνταν τακτικά από τους διασώστες για την προσέγγιση σκαφών.«Η υπόθεση δεν θα έπρεπε να είχε φτάσει ποτέ στο δικαστήριο»Μεταξύ των κατηγορουμένων ήταν και η Σύρια ακτιβίστρια και πρώην κολυμβήτρια Σάρα Μαρντίνι και ο Γερμανοϊρλανδός ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα Σον Μπίντερ. Στην απολογία της ενώπιον του δικαστηρίου η Μαρντίνι δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η υπόθεση αυτή έχει καταστρέψει τη ζωή της.Ο Ζαχαρίας Κεσσές, δικηγόρος της Μαρντίνι, δήλωσε στην DW ότι «η υπόθεση αυτή δεν θα έπρεπε να είχε φτάσει ποτέ στο δικαστήριο, καθώς δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις.Μετά τη λήξη του δικαστηρίου, οι εθελοντές βούτηξαν στη θάλασσα σε παραλία κοντά στο δικαστήριο για να γιορτάσουν την αθώωσή τους.

