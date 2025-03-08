Ένας άντρας τραυματίστηκε από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Νεάπολης Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη όταν άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον άντρα αλβανικής καταγωγής, που καθόταν έξω από κατάστημα ψιλικών μαζί με ένα φίλο του.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

