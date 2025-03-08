Θρίλερ με 40χρονο που ερχόταν στην Πάτρα - Βούτηξε στη θάλασσα από το «Αριάδνη» και αγνοείται

Ένα θρίλερ εξελίσσεται από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (7/3) έξω από το Μπάρι της Ιταλίας, καθώς επιβάτης πλοίου έπεσε στη θάλασσα και αγνοείται.

Ενώ το πλοίο “Αριάδνη” ήταν εν πλω από Αγκώνα προς Πάτρα, ένας επιβάτης έπεσε από το κατάστρωμα στο κενό λίγο έξω από το Μπάρι.

Το πλοίο αμέσως ακινητοποιήθηκε και στο σημείο σπεύδουν ενισχύσεις για να βρουν τον επιβάτη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φώναξε κάτι προτού κάνει βουτιά στο κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες επρόκειτο για έναν άνδρα γύρω στα 40.

Δείτε βίντεο από τις έρευνες των Ιταλικών λιμενικών αρχών:

Πηγή: Tempo24

